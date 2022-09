Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore nella notte fra giovedì e venerdì

In Finlandia il governo adotterà oggi una risoluzione che limiterà in modo significativo il diritto dei cittadini russi di entrare nel Paese come turisti e di utilizzare la Finlandia come Paese di transito quando si recano in altre parti dell’area Schengen. Lo ha annunciato il governo di Helsinki a seguito di una riunione tenuta ieri sera, in cui ha discusso dell’attuale situazione della politica estera e di sicurezza e delle misure necessarie per affrontarla.

Secondo il giornale locale Helsingin Sanomat, che cita informazioni proprie, il governo dovrebbe decidere oggi delle misure che taglieranno in modo significativo il numero dei russi che possono entrare in Finlandia e le restrizioni somiglieranno a quelle del periodo Covid-19 ma verranno applicate solo ai cittadini russi, quindi in pratica il confine sarà chiuso ai russi solo se turisti perchè ci saranno diverse ragioni speciali per cui i cittadini russi potranno continuare ad accedere alla Finlandia. Sempre secondo la testata, e le nuove regole dovrebbero entrare in vigore nella notte fra giovedì e venerdì. Una riunione del governo è in programma per le 13 locali (le 12 in Italia) e una conferenza stampa è in programma per le 12.15 italiane.

