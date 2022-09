Il capo del Cremlino in videoconferenza: "Si sta formando davanti ai nostri occhi un ordine mondiale più equo"

(LaPresse) “Il processo di formazione di un ordine mondiale più equo sta avvenendo davanti ai nostri occhi. È accompagnato da problemi noti e ovvi. L’egemonia unipolare sta crollando inesorabilmente, è una realtà oggettiva che l’Occidente non vuole accettare”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro in videoconferenza con i capi dei servizi di intelligence della Comunità degli Stati Indipendenti. “Perseguendo i loro obiettivi, i nostri nemici geopolitici, i nostri avversari, come li chiamavamo non molto tempo fa, sono pronti a mettere in pericolo chiunque, qualsiasi Paese, a trasformarlo nell’epicentro della crisi, a provocare una rivoluzione colorata e scatenare un bagno di sangue. L’abbiamo visto non una volta”, ha aggiunto Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata