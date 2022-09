Anche il presidente Putin sarà all'evento al Cremlino

Il Cremlino ha annunciato che le 4 regioni occupate dell’Ucraina in cui si sono tenuti i referendum verranno annesse alla Russia venerdì, cioè domani. Il portavoce Dmitry Peskov ha riferito che l’annessione avverrà ufficialmente in una cerimonia nella Sala di San Giorgio al Cremlino a cui parteciperà il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della quale i capi delle quattro regioni (cioè Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia) firmeranno trattati di adesione alla Russia. L’Ucraina e l’Occidente hanno denunciato i referendum, durati cinque giorni e conclusisi martedì, come una farsa.

Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio, secondo quanto riferisce palazzo Chigi, si è incentrato sugli ultimi sviluppi della situazione sul campo e sui ‘referenda’ illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Draghi, riferiscono le stesse fonti, ha assicurato che l’Italia non riconoscerà l’esito dei ‘referenda’.

