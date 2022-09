Lo ha detto un alto funzionario Ue, in vista della riunione dell'Eurogruppo di lunedì

Per formare il governo in Italia “ci vorrà del tempo, ci vorrà un periodo che l’Ue rispetterà pienamente e possiamo aspettare. E una volta che il governo sarà lì, si aprirà il dibattito sulle strategie di bilancio come di consueto”. Così un alto funzionario Ue, in vista della riunione dell’Eurogruppo di lunedì, rispondendo a una domanda sul rischio che tempi di formazione del nuovo governo possano compromettere l’approvazione della legge di bilancio

