Con lei è stato condannato anche l'economista australiano Sean Turnell

È stata condannata ad altri 3 anni di carcere Aung San Suu Kyi, ex leader del governo civili, per violazione della legge sui segreti di Stato. Un tribunale in Birmania, governato dai militari, ha condannato l’ex Suu Kyi in un altro procedimento penale, con lei è stato condannato anche l’economista australiano Sean Turnell. Anche tre membri del suo gabinetto sono stati giudicati colpevoli, ciascuno dei quali ha ricevuto condanne a tre anni. Turnell, professore associato di economia alla Macquarie University di Sydney, era stata consulente di Suu Kyi, che era stata detenuta nella capitale Naypyitaw quando il suo governo eletto era stato estromesso dall’esercito il 1 febbraio 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata