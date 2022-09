L'icona del cinema ha incontrato i sopravvissuti per lanciare un messaggio contro l'odio

L’icona del cinema Arnold Schwarzenegger ha visitato il sito del campo di sterminio nazista di Auschwitz, incontrando un sopravvissuto dell’Olocausto e i suoi parenti per lanciare un messaggio contro i pregiudizi e l’odio. L’attore di “Terminator” ha visto le baracche, le torri di guardia e i resti delle camere a gas che testimoniano lo sterminio tedesco di ebrei e di altre persone durante la Seconda Guerra Mondiale. Ha anche incontrato una donna che da bambina di 3 anni fu sottoposta agli esperimenti del famigerato medico nazista Josef Mengele. “Questa è una storia che deve rimanere viva, una storia che dobbiamo raccontare ancora e ancora”, ha detto dopo la sua visita al sito del campo di sterminio, parlando in una ex sinagoga che ora ospita la Fondazione Auschwitz Jewish Center. “Combattiamo insieme i pregiudizi e poniamoli fine una volta per tutte”, ha detto il 75enne divo di Hollywood. La sua prima visita al sito nel sud della Polonia, un’area sotto l’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, è avvenuta nell’ambito del suo lavoro con la Fondazione Centro Ebraico Auschwitz, la cui missione è combattere l’odio attraverso l’educazione.

