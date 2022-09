Il seggio elettorale organizzato dal Cremlino: il voto davanti agli occhi degli scrutatori

I residenti del Donbass votano in un seggio allestito a Mosca martedì, ultimo giorno di votazione per il referendum sull’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine occupate dai russi. Secondo la Commissione elettorale centrale, i seggi sono stati aperti non solo nella Capitale ma in diverse altre città russe.

