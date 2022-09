Sul mercato nero il valore era di circa 14 milioni di euro

(LaPresse) Gli agenti doganali della città portuale di Amburgo, nel nord della Germania, hanno sequestrato la quantità record di 182 chilogrammi di metanfetamina, che si dice essere il più grande ritrovamento in Germania fino ad oggi. Secondo l’agenzia di stampa tedesca DPA, la droga è stata trovata in un container messicano sequestrato già qualche mese fa ma l’operazione non era stata resa nota. Un’analisi chimica ha dimostrato che si trattava di metanfetamina altamente pura, con un valore sul mercato nero di circa 14 milioni di euro.

