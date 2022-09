l'aggressore immediatamente arrestato, secondo Nexta il militare è morto

(LaPresse) – Un giovane ha aperto il fuoco all’interno di un ufficio di arruolamento militare di Ust-Ilimsk, nella regione di Irkutsk in Siberia, ferendo gravemente un responsabile della mobilitazione voluta dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. L’uomo successivamente sarebbe deceduto, secondo il sito di informazione Nexta Tv. Su Telegram il governatore della regione Igor Kobzev aveva fatto sapere: “Oggi si è verificata un’emergenza nella regione. A Ust-Ilimsk, un giovane ha sparato all’ufficio di arruolamento militare. Il commissario militare, Alexander Vladimirovich Eliseev, è in terapia intensiva in condizioni estremamente gravi. I medici stanno combattendo per la sua vita. L’assassino è stato immediatamente arrestato e sarà sicuramente punito”, si legge nel messaggio di Kobzev. Nelle immagini diffuse da Nexta il momento dello sparo e l’uomo bloccato dai militari.

