Soluzioni e proposte innovative per affrontare nel mondo dello yachting le sfide legate al cambiamento climatico

Soluzioni e proposte innovative per affrontare nel mondo dello yachting le sfide legate al cambiamento climatico. È la Monaco Smart &Sustainable Marina, una due giorni di meeting e conferenze allo Yacht Club de Monaco che vede protagoniste 50 startup e 20 marine & studi di architettura in rappresentanza di 26 nazioni. “Lo Yacht Club de Monaco e il principe Alberto con la sua Fondazione – afferma il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, in apertura dell’evento – supportano la sostenibilità, soprattutto nel mondo dello yachting. Dobbiamo cambiare e muoverci molto rapidamente. Siamo responsabili in questo frangente e dobbiamo fare parte tutti della stessa squadra. Dobbiamo cambiare il mondo dello yachting e lo Yacht Club de Monaco è una piattaforma per presentare soluzioni in questo senso”.

Per questa seconda edizione, M3 (Monaco Marina Management), la società di consulenza monegasca specializzata in sviluppo, gestione e promozione di porti turistici e yacht club, torna a collaborare con gli esperti di innovazione per il business sostenibile di Blumorpho, con il supporto della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, il programma di trasformazione digitale del Principato ‘Extended Monaco’, Al-Rushaid Group, Credit Suisse, Bombardier, MB92 e Xerjoff.

“Stiamo lavorando sulle marine virtuose, prendendo ispirazione da queste. Presentiamo – spiega Jose Marco Casellina, ceo di M3 – nuove soluzioni per aiutare l’ambiente ma anche per renderle luoghi da vivere. L’idea è quella delle smart cities, quindi centri iper-connessi con un focus sulla salute dell’ambiente che ci circonda”.

Attesa la premiazione dell’International Smart & Sustainable Marina Award: i candidati hanno presentato i loro progetti a una giuria internazionale di marina manager, grandi aziende e investitori. Un totale di 173 interviste one-to-one tra 50 startup e 36 membri della giuria si sono svolte prima dell’evento principale che si terrà dal 25 al 26 settembre. Per le startup sono stati scelti 7 finalisti in altrettante categorie: la svizzera CompPair Technologies (New Materials) per il suo materiale composito con la capacità di rigenerarsi molteplici volte e con una qualità migliorata; l’israeliana ECOncrete (Biodiversity) per il suo materiale utilizzato nelle costruzioni marine che immagazzina carbonio e aiuta la biodiversità; la francese Falco (Mobility & Services) per il suo dispositivo digitale per ottimizzare la gestione dei servizi di marina e fornire ai clienti un’esperienza connessa; la spagnola GPA Seabots (Optimising Water), specialisti in robotica navale e veicoli di superficie senza pilota con focus su analisi, conservazione e ripristino degli ambienti marini; la monegasca Moore More (Equipment & Infrastructure) che può aumentare gli ormeggi del +25-40% con il suo sistema di pontili mobili, evitando la necessità di costruire nuove infrastrutture; la svizzera Securaxis (Security) che fornisce misurazioni acustiche in tempo reale per proteggere le comunità dall’impatto dell’inquinamento acustico;la francese Solar Cloth (Optimising Energy) per i suoi pannelli solari flessibili personalizzati che possono essere facilmente spostati e rimossi.

Dei 20 progetti presentati nella categoria marine e studi di archittetura, invece, il vincitore sarà selezionato con il contributo del pubblico. Per la marina, la rosa dei tre finalisti comprende Habacoa delle Bahamas, Kos Marina e Flisvos, entrambe greche. Nella categoria Architetti ci sono i norvegesi di Snøhetta, il cui progetto di costruzione sommersa si inserisce perfettamente nell’ambiente marino, gli austriaci di NBAX per il progetto di recupero di un ex cantiere navale nel centro della città di Sanya in Cina, e lo studio di architettura spagnolo On A per il suo progetto portuale nel quale è incluso un lago.

