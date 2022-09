Lo ha detto il portavoce del cancelliere tedesco (che ha il Covid)

“L’Italia è un paese molto pro-Europa, con cittadini molto pro-Europa. E presumiamo che questo non cambierà”. Lo ha affermato il portavoce di Olaf Scholz, Wolfgang Buechner, come riportano i media tedeschi. Buechner ha poi aggiunto che il governo tedesco non può esprimere altre valutazioni fino all’esito ufficiale delle elezioni in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata