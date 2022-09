Il governo di Berlino sul voto italiano: "Cooperazione in Europa importante per noi"

(LaPresse) – Il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz Wolfgang Büchner ha commentato l’esito del voto in Italia. “L’Italia è un paese molto europeista, con cittadini molto pro-Europa, e ci aspettiamo che non cambierà”, ha detto Büchner, che ha rimpiazzato negli impegni ufficiali Scholz, risultato positivo al Covid. Buechner ha poi aggiunto che il governo tedesco non può esprimere altre valutazioni fino all’esito ufficiale delle elezioni in Italia.

