“Il postfascismo di Meloni arriva in Italia di pari passo e in alleanza con Forza Italia del Ppe e Lega del gruppo Id. Giornata buia per l’Italia e per l’Europa. Il Partito democratico guiderà l’opposizione e noi siamo al loro fianco!”. Così la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, su Twitter.

Meloni’s post-fascism comes to Italy hand in hand and in alliance with EPP’s Forza Italia and ID’s Lega. Dark day for Italy and for Europe.

Partito Democratico will lead the opposition and we stand by them!

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) September 26, 2022