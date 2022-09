Il presidente ucraino garantisce alle nuove reclute di Mosca una resa sicura

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge, in lingua russa, ai riservisti richiamati da Mosca per andare a combattere in Ucraina. “Non accettare un avviso di leva è meglio che morire da criminale di guerra in terra straniera”, ha detto riferendo poi che Kiev garantirà, a ogni soldato russo che si arrenderà, un trattamento civile. Non solo: “Nessuno saprà le circostanze della vostra resa, nessuno in Russia saprà che sarà stata volontaria”, ha dichiarato ancora Zelensky nel suo messaggio notturno registrato sabato. “Se avrete paura di tornare in Russia e opporvi a uno scambio, troveremo il modo di provvedere anche a questo, ha concluso Zelensky.

Putin intanto ha inasprito le pene contro i disertori firmando una legge che prevede anche la detenzione dai 5 ai 15 anni per chi rifiuta al chiamata alle armi durante periodi di mobilitazione.

