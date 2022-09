Il ministro degli Esteri di Mosca attacca Europa e Stati Uniti

Intervento all’Assemblea generale dell’Onu del ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che attacca Europa e Stati Uniti: “La russofobia ufficiale in Occidente ha acquisito proporzioni grottesche e senza precedenti. Non esitano a dichiarare apertamente la loro intenzione non solo di infliggere una sconfitta militare al nostro Paese ma anche di smembrarlo e cancellarlo dalle carte geografiche”.

