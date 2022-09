Parla il capo della regione di Donetsk nominato da Mosca, Denis Pushilin

(LaPresse) Sono iniziate le votazioni per il referendum nelle regioni dell’Ucraina controllate dai russi per entrare a far parte della Russia. Il capo della regione di Donetsk nominato da Mosca, Denis Pushilin, ha diffuso un video in cui votava sul suo canale Telegram. “Oggi si fa la storia”, ha detto.

