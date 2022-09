Così il presidente ucraino intervenendo all'Assemblea generale

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto di punire Mosca per i crimini commessi in Ucraina e ha svelato nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu la “formula per la pace” che al primo punto ha proprio una “punizione” per “il reato di aggressione, punizione per violazione dei confini e dell’integrità territoriale”. Per Zelensky anche le sanzioni e il blocco dei rapporti con la Russia fanno parte della punizione necessaria

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata