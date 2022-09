Il segretario di Stato Usa: "Non lasceremo che la passi liscia"

“Il fatto che il presidente Putin abbia scelto questa settimana, con la maggior parte dei Paesi del mondo riuniti qui alle Nazioni Unite, per buttare benzina sul fuoco che lui stesso ha acceso, dimostra la sua assoluta mancanza di rispetto per la Carta Onu, per l’Assemblea Generale e per questo Consiglio. L’ordine internazionale per il cui mantenimento siamo riuniti qui viene strappato davanti ai nostri occhi. Non possiamo lasciare, e non lasceremo, che il presidente Putin la passi liscia”. Così il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, davanti al Consiglio di Sicurezza Onu.

