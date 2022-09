Le dichiarazioni dell'oppositore del Cremlino, durante una delle udienze per i casi giudiziari a suo carico

La mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin porterà a una “enorme tragedia”. È quanto ha dichiarato Alexey Navalny, oppositore del Cremlino in carcere, durante una delle udienze per i casi giudiziari a suo carico in Russia. “Questo si tradurrà in un’enorme tragedia, in un’enorme quantità di morti… per mantenere il suo potere personale, Putin è andato in un Paese vicino, ha ucciso persone lì e ora sta mandando un’enorme quantità di cittadini russi in questa guerra”, ha detto Navalny.

