Il ministro della Difesa russo l'Occidente: "Non stiamo bluffando su uso di tutti i mezzi"

Nell’ambito della mobilitazione parziale in Russia annunciata dal presidente Vladimir Putin in un discorso alla nazione, verranno richiamati 300mila riservisti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa russa, Sergey Shoigu, in un’intervista alla tv Rossiya-24. Shoigu ha sottolineato che i militari di leva e gli studenti non verranno mobilitati ma che solo chi ha esperienza di combattimento e di servizio lo sarà. Shoigu ha avvertito l’Occidente che la Russia non sta bluffando sull’uso di tutti i mezzi a sua disposizione per proteggere il proprio territorio, con un velato riferimento alla capacità nucleare di Mosca. Shoigu ha affermato che, dal 24 febbraio, sono morti 5.937 soldati russi nel corso dell’operazione in Ucraina.

