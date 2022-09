Il presidente russo nel suo discorso alla nazione ha accusato l'Occidente di "ricatto nucleare"

“Se l’integrità territoriale del nostro Paese viene minacciata, per proteggere la Russia e il nostro popolo useremo certamente tutti i mezzi che sono a nostra disposizione”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un atteso discorso alla nazione giunto all’indomani della convocazione di referendum in quattro regioni occupate nell’est e nel sud dell’Ucraina, per la loro annessione alla Russia. “Non è un bluff”, ha aggiunto Putin, che nel corso del suo intervento ha annunciato la mobilitazione parziale. “Voglio ricordare che il nostro Paese dispone anche di vari mezzi di distruzione”, ha detto ancora.

