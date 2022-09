Più di 1000 persone sono state fermate dalla polizia in 38 diverse città

(LaPresse) Nelle proteste contro la mobilitazione parziale indetta dal presidente russo Vladimir Putin nell’ambito del conflitto in Ucraina la polizia ha fermato almeno 1169 persone in 38 città del Paese: lo ha reso noto l’organizzazione non governativa Ovd. Nel video, alcuni arresti durante le manifestazioni nella capitale Mosca.

