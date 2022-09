I fatti nel quartiere occidentale di Dehmazang, al momento nessuna rivendicazione

(LaPresse) Almeno tre morti e tredici feriti nell’esplosione in un ristorante della capitale afgana Kabul. Ma il bilancio potrebbe essere più grave. L’esplosione è avvenuta in un ristorante nel quartiere occidentale di Dehmazang. Il portavoce della polizia talebana ha detto che le squadre di sicurezza hanno raggiunto la zona e sono iniziate le indagini. Al momento non c’è stata alcuna rivendicazione.

