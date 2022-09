Foto Twitter: Royal Family

Il tweet commosso dall account ufficiale della Royal Family

La Royal Family rende omaggio alla Regina Elisabetta II il giorno dopo i funerali della sovrana postando una fotografia. “In loving memory of Her Majesty The Queen” si legge su Twitter sopra a uno scatto di Elisabetta con il bastone sul pendio della tenuta di Balmoral.

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’ In loving memory of Her Majesty The Queen. 1926 – 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata