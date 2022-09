Meghan in lacrime

Video e foto della Duchessa del Sussex commossa all'ultimo saluto alla sovrana stanno facendo il giro del web

Meghan e Harry attirano l’attenzione anche nel giorno dei funerali della Regina Elisabetta. Meghan Markle è stata ritratta in qualche video e scatto, che ora stanno facendo il giro dei social, mentre piangeva durante l’ultimo saluto alla sovrana. In questi giorni la lontananza di Harry e Meghan dalla famiglia reale è stata evidente e ha creato anche problemi ai protocolli: prima invitati poi ‘disinvitati’ al banchetto di ieri con i Capi di Stato, posizioni diverse per loro rispetto al resto della famiglia, regole modificate. Ma nel giorno dell’ultimo addio alla Regina Elisabetta II Meghan non ha potuto trattenere la commozione. Il Sun riporta alcuni frame di un video nei quali si vede la Duchessa del Sussex in lacrime.

