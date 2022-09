I militari di Kiev alla ricerca dei corpi nel campo di battaglia a nord di Kharkiv

(LaPresse) C’è anche il recupero dei cadaveri dei soldati caduti in battaglia tra i compiti dei militari di Kiev impegnati nelle zone liberate dell’Ucraina. I soldati hanno perlustrato un campo a nord di Kharkiv, vicino al confine con la Russia, una settimana dopo la riconquista dell’area da parte delle forze ucraine. Mentre i combattimenti nella regione proseguono, i militari hanno recuperato i resti di un soldato ucraino e di uno russo. Per individuarli è stato usato un drone. Sui cadaveri verranno eseguite le autopsie e i risultati saranno trasmessi agli investigatori che indagano su presunti crimini di guerra. Le autorità ucraine intanto hanno aperto un’inchiesta anche su presunti abusi subiti dalla popolazione di Kozacha Lopan, un villaggio di 5.000 abitanti riconquistato l’11 settembre che si trova a circa 2 chilometri dalla Russia, durante l’occupazione dell’esercito di Mosca. Lì è stata scoperta anche quella viene ritenuta una prigione improvvisata per soldati ucraini.

