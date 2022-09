Il presidente americano rispondendo una domanda su cosa direbbe al suo omologo russo

“Non farlo. Non farlo. O cambieresti il volto della guerra come nulla dai tempi Seconda guerra mondiale”. Così il presidente Usa, Joe Biden, a Cbs rispondendo una domanda su cosa direbbe al presidente russo, Vladimir Putin, se quest’ultimo dovesse tenere in considerazione l’uso di armi chimiche o nucleari in Ucraina. Alla domanda, quali sarebbero le conseguenze? Biden risponde: “Pensi che te lo direi se sapessi esattamente quali sarebbero? Ovviamente, non te lo dirò. Sarà consequenziale”. E aggiunge: “Diventerebbero più paria nel mondo di quanto non siano mai stati. E la risposta sarebbe determinata dall’entità di quanto fatto”.

