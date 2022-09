(LaPresse) Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato lunedì che la Russia non è contraria ai negoziati sull’Ucraina, ma più lunghi sono “più difficile sarà trovare un accordo”. Parlando con Pavel Zarubin, giornalista della TV di Stato russa, Lavrov ha affermato che la posizione di Mosca è stata espressa da Vladimir Putin qualche settimana fa in occasione di un altro evento. “Ha detto che non siamo contrari ai negoziati, e parlando della situazione ucraina, non rifiutiamo i negoziati con l’Ucraina, ma più tempo ci vuole, più difficile sarà trovare un accordo”, ha detto Lavrov.

