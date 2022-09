Secondo un portavoce della polizia scozzese, l'uomo, un 22enne, ha gridato "vecchio malato"

Un uomo è stato arrestato per aver aggredito verbalmente il principe Andrea durante il corteo funebre per la regina Elisabetta a Edimburgo. Lo riferisce Sky News, le cui immagini mostrano l’uomo che urla nei confronti del principe Andrea mentre l’auto che trasportava la bara della regina lo superava sul Royal Mile. Nel video si sente l’uomo gridare “vecchio malato” nei confronti del principe Andrea. Le immagini mostrano poi l’uomo trascinato a terra da due uomini che sembrano essere membri del pubblico, prima di essere portato via da un agente di polizia. Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: “Un uomo di 22 anni è stato arrestato in relazione a una violazione della pace sul Royal Mile intorno alle 14:50 di lunedì 12 settembre 2022”

