(LaPresse) E’ iniziato a Bruxelles il processo per gli attacchi terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016. Negli attentati in metropolitana e in aeroporto sono morte oltre 30 persone e ne sono rimaste ferite più di trecento. 10 gli imputati: tra loro Salah Abdeslam, sospettato anche di aver avuto un ruolo importante negli attacchi di Parigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata