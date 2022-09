Secondo il presidente ucraino "l'obiettivo è quello di privare le persone di luce e riscaldamento"

Un blackout totale nelle regioni di Kharkiv e Donetsk, uno parziale nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Sumy. I terroristi della Russia restano terroristi e attaccano infrastrutture cruciali. Non infrastrutture militari, l’obiettivo è quello di privare le persone di luce e riscaldamento”, lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022