Il Console Generale d'Italia a Casablanca, Marco Silvi, ha denunciato le pratiche fraudolente degli intermediari per l'ottenimento dei visti per l'Italia

In un video pubblicato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, il console Marco Silvi ha denunciato le manipolazioni che si verificano negli appuntamenti per i visti. Il diplomatico italiano ha dichiarato che il consolato ha “registrato pratiche di mediazione diffuse per ottenere appuntamenti presso il centro servizi TLS CONTACT di Casablanca”.

Il console italiano ha dichiarato che queste pratiche sono “illegali”, sottolineando che è determinato a combatterle con tutti i mezzi in collaborazione con il centro servizi TLS CONTACT. Ha quindi deciso di sospendere tutti gli appuntamenti per i visti di ricongiungimento familiare con o senza mediazione per le prossime due settimane, al fine di determinare le date legalmente riservate e porre fine agli appuntamenti presi dagli intermediari.

Ha inoltre dichiarato che l’ottenimento dei visti è gratuito, osservando che coloro che li acquistano contribuiscono a incoraggiare le attività illegali e a causare ritardi negli appuntamenti.

⚠️ Indisponibilità prenotazioni sul portale #TLSCasablanca per visti per ricongiungimento per le prossime 2 settimane al fine di:

✅ apportare modifiche tecniche per contrastare l’intermediazione

✅ aprire un maggior numero di appuntamenti in date più vicine.

