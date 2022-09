foto di archivio

L'uomo avrebbe guidato per le strade della città sparando più volte

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, a Memphis, nel Tennessee: sono quattro le vittime di una serie di sette sparatorie. Tre i feriti. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia. L’uomo avrebbe guidato per la città sparando più volte. La portavoce della polizia di Memphis, Karen Rudolph, ha detto che Ezekiel Kelly, questo il nome del 19enne, è stato arrestato dopo le 21 ora locale nel quartiere di Whitehaven. Due ore dopo che la polizia aveva inviato un avviso dicendo che un uomo alla guida di una Infiniti azzurra era responsabile di molteplici sparatorie in città. La polizia ha detto che in seguito l’uomo ha cambiato l’auto e ha guidato un SUV Toyota grigio. L’area in cui Kelly è stato arrestato e’ a circa 11 miglia dall’Università di Memphis e a circa 12 miglia dal Rhodes College. La polizia di Southaven, Mississippi, situata a sud di Memphis, appena oltre il confine di Stato, ha detto che Kelly ha rubato un’auto in una stazione di servizio lì prima di essere arrestato a Memphis

Sparatoria in diretta su Facebook

Il 19enne, secondo la polizia, ha registrato le sue azioni su Facebook. Mentre l’assassino terrorizzava la città, il servizio di autobus pubblico è stato sospeso e uno stadio del centro dove era in corso una partita di baseball è stato bloccato. “Se non dovete uscire restate in casa fino a quando non sarà risolto”, ha detto la polizia di Memphis su Twitter, prima dell’arresto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata