Temperature record sono state registrate anche in parti della California settentrionale, nello Utah e in Montana

Una eccezionale ondata di caldo sta colpendo la regione occidentale degli Stati Uniti, con temperature record e il rischio di blackout energetici che potrebbero verificarsi nel corso della settimana. A Sacramento, in California, è stat registrata ieri una temperatura di oltre 46 gradi, la più alta mai riscontrata nella capitale dello Stato, secondo il National Weather Service. Temperature record sono state registrate anche in parti della California settentrionale, nello Utah e in Montana, dove in alcune città sono stati superati di oltre 6 gradi i precedenti picchi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata