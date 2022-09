E' quanto prevede la raccomandazione della Commissione europea

Asilo nido per il 50% dei bambini sotto i tre anni, entro il 2030: è questo uno degli obiettivi della Commissione europea contenuto all’interno della raccomandazione presentata oggi. Lo scopo è rivedere gli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della prima infanzia per migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, risalenti al 2002. Gli attuali obiettivi invitano gli Stati membri a fornire assistenza all’infanzia al 33% dei bambini fino a 3 anni e al 90% dei bambini dai 3 anni fino all’età della scuola dell’obbligo.

Ue lancia ‘Care Strategy’ per migliorare servizi assistenziali

Oggi la Commissione europea ha, inoltre, presentato la Strategia Europea per l’Assistenza ‘Care Strategy’ per garantire servizi di assistenza di qualità, abbordabili e accessibili in tutta l’Unione Europea e migliorare la situazione sia per chi riceve l’assistenza che per le persone che si prendono cura di loro, professionalmente o informalmente.

La partecipazione all’educazione della prima infanzia ha un impatto positivo sullo sviluppo del bambino e aiuta a ridurre il rischio di esclusione sociale e povertà, anche in età avanzata. L’assistenza a lungo termine consente alle persone, che a causa della vecchiaia, della malattia o della disabilità, dipendono dall’aiuto per le attività quotidiane, di mantenere la propria autonomia e vivere con dignità. Tuttavia, per molte persone questi servizi non sono ancora abbordabili, disponibili o accessibili.

Le donne continuano a sostenere il maggior peso delle responsabilità di cura, con il 90% della forza lavoro di cura formale composta da donne e 7,7 milioni di donne senza lavoro a causa delle responsabilità di cura. Per affrontare questi problemi, la Commissione propone azioni concrete per sostenere gli Stati membri nell’aumentare l’accesso a servizi di assistenza di alta qualità e a prezzi accessibili, migliorando nel contempo le condizioni di lavoro e l’equilibrio tra lavoro e vita privata per i prestatori di assistenza.

