Gli abitanti piangono e riparano i danni dei bombardamenti

(LaPresse) Un nuovo attacco ha colpito Sloviansk, in Ucraina, nella notte di lunedì, danneggiando diverse case nella città situata nell’Ucraina orientale. Non sono state segnalate vittime ma un enorme cratere si è aperto in una zona residenziale e le abitazioni sono state danneggiate. Guardando i danni, una residente della zona di 83 anni ha pianto. “È la terza guerra (che vivo), c’è stata quella del 2014 e ora c’è di nuovo la guerra”, ha spiegato. Sloviansk è stata bombardata quasi quotidianamente nelle ultime settimane. Diversi edifici, tra i quali la sede della Croce Rossa ucraina, sono stati colpiti durante gli attacchi.

