Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si è dichiarato “profondamente preoccupato” per la situazione legata alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, nonché per le informazioni che riceve sui recenti bombardamenti nella zona. “Qualsiasi danno, intenzionale o meno, alla centrale di Zaporizhia o a qualsiasi altro impianto nucleare in Ucraina, potrebbe significare una catastrofe, non solo per l’area immediata, ma per la regione e oltre”, ha dichiarato durante una sessione del Consiglio di sicurezza. Il segretario dell’Onu ha ribadito la necessità di adottare “tutte le misure necessarie per evitare questa situazione” e ha fatto appello al “buon senso e alla cooperazione” come “via da seguire”, poiché “qualsiasi azione che metta in pericolo l’integrità fisica, l’incolumità o l’incolumità della centrale nucleare è inaccettabile”. Guterres ha chiesto alle forze russe e ucraine di impegnarsi a non svolgere alcun tipo di attività militare nei dintorni dell’impianto, evidenziando la necessità di raggiungere un accordo “su un perimetro smilitarizzato” che implichi “l’impegno delle forze russe a ritirare tutto il personale militare e materiale da quel perimetro e l’impegno delle forze ucraine a non entrarvi”.

