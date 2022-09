La presidente della Commissione europea in un tweet: "Non ci possono essere affari come al solito con la Russia"

“Non ci possono essere affari come al solito con la Russia. Proponiamo di sospendere completamente l’accordo di facilitazione del visto dell’Ue e di non riconoscere i passaporti russi rilasciati nelle regioni occupate in Ucraina. L’agevolazione del visto è un segno di fiducia, che la guerra di aggressione della Russia ha completamente distrutto”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un tweet.

There can be no business as usual with Russia.

We propose to fully suspend the EU Visa Facilitation Agreement and not to recognise Russian passports issued in occupied 🇺🇦 regions.

Visa facilitation is a token of trust, which Russia’s war of aggression has completely shattered

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2022