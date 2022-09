Nella foto i due sospettati, Damien e Mykes Sanderson. Foto: AP

Il fratello Mykes, 30 anni, è ancora in fuga. I due sono sospettati di aver ucciso 10 persone

La polizia canadese ha riferito che uno dei due sospettati per i 10 accoltellamenti mortali di domenica è stato trovato morto. Le ferite rinvenute sul suo corpo non appaiono autoinflitte. L’uomo trovato morto è il 31enne Damien Sanderson. La polizia del Saskatchewan ha riferito che l’altro sospettato per le uccisioni di ieri, il fratello Mykes, 30 anni, è ancora in fuga e potrebbe anch’egli essere ferito. Il fuggitivo, secondo il capo della polizia di Regina, Evan Bray, potrebbe trovarsi nella città, che è anche capitale della provincia.

Gli accoltellamenti mortali che hanno portato all’uccisione di 10 persone sono avvenuti domenica in una comunità indigena, la James Smith Cree Nation e nella cittadina di Weldon. Secondo la polizia, alcune delle vittime sarebbero state prese di mira intenzionalmente, mentre altre sarebbero state colpite a caso. Non c’è ancora un movente per le uccisioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata