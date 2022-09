Il tribunale di Mosca lo ha dichiarato colpevole di alto tradimento

(LaPresse) Il tribunale di Mosca ha dichiarato colpevole di alto tradimento il consigliere del capo di Roscosmos, ex corrispondente di Kommersant e Vedomosti, Ivan Safronov. E’ accusato di aver dato informazioni top secret a intelligence straniere, è stato condannato a 22 anni di detenzione in una colonia penale. Il suo legale ha annunciato che la difesa presenterà ricorso. Una cinquantina di persone, presenti al momento del verdetto per sostenere l’imputato, hanno gridato “Libertà”.

