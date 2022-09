L'attività del disertore nordcoreano Park Sang-hak ha portato almeno 20 mila mascherine

(LaPresse) Un attivista ha dichiarato di aver lasciato andare dalla Corea del Sud una ventina di speciali ‘palloncini’ contenenti prodotti anti Covid attraverso la frontiera con la Corea del Nord, nonostante le recenti minacce di morte ricevute per la sua attività. Attaccato ai pacchi inviati dal cielo, anche un cartello anti Corea del Nord che recita ‘Sradichiamo Kim Jong Un e (sua sorella) Kim Yo Jong’. L’attivista è un disertore nordcoreano di nome Park Sang-hak: nei ‘palloncini’ 20 mila mascherine anti Covid, Tylenol e vitamina C. La sua attività dura da anni: prima del Covid inviava soprattutto pamphlet anti-Kim e informazioni per sensibilizzare la popolazione della Corea del Nord. Le immagini sono state rilasciate da Fighters for Free North Korea.

