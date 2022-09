È successo nella provincia del Saskatchewan e il movente è ancora ignoto. 15 i feriti

La polizia canadese ha dichiarato che 10 persone sono morte accoltellate in 13 località di due comunità della provincia di Saskatchewan e che la polizia sta cercando due sospetti. Quindici persone sono state ricoverate in ospedale per ferite da armi da taglio, in diverse località della James Smith Cree Nation e nel villaggio di Weldon, a nord-est di Saskatoon. Le prime indicazioni suggeriscono che le vittime potrebbero essere state attaccate a caso, ma la polizia non ha fornito un possibile movente.

Rhonda Blackmore, assistente commissario della polizia di Saskatchewan, ha affermato che alcune delle vittime sembrano essere state prese di mira dai sospetti, ma altre sembrano essere state attaccate a caso. La polizia non può fornire ancora un movente.”È orribile quello che è successo oggi nella nostra provincia”, ha detto Blackmore, aggiungendo che c’erano 13 scene del crimine in cui sono state trovate persone decedute o ferite.Quella della provincia di Saskatchewan è tra le uccisioni di massa più ampie nella storia del Canada. La strage peggiore nella storia del Canada è avvenuta nel 2020, quando un uomo travestito da agente di polizia ha sparato alle persone nelle loro case e ha appiccato incendi in tutta la provincia della Nuova Scozia, uccidendo 22 persone. Blackmore ha detto che la polizia ha iniziato a ricevere segnalazioni prima delle 6 del mattino di ieri di accoltellamenti alla comunità della First Nation. Altre segnalazioni di attacchi sono seguite rapidamente e a mezzogiorno la polizia ha emesso un avvertimento che un veicolo che forse aveva a bordo i due sospetti era stato avvistato a Regina, a circa 335 chilometri a sud delle comunità in cui si sono verificati gli accoltellamenti.La polizia ha detto che le ultime informazioni che avevano erano che i sospetti erano stati avvistati lì intorno all’ora di pranzo. Da allora non ci sono stati avvistamenti.

“Se siete nella zona di Regina, prendete precauzioni e prendete in considerazione la possibilità di mettervi al riparo. Non lasciate un luogo sicuro. Non avvicinatevi a persone sospette. Non raccogliete escursionisti con l’autostop. Segnalate le persone sospette, emergenze o informazioni al 9-1-1”, ha affermato la polizia in un messaggio su Twitter.

Suspects: Damien Sanderson and Myles Sanderson. Damien is 5 foot 7 and 155 lbs with black hair, brown eyes. Myles is 6 foot 1 and 240 lbs with brown hair and eyes. The suspects may be in black Nissan Rogue with SK license plate 119 MPI. This a rapidly-unfolding situation. pic.twitter.com/LeshXMR4sN — RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022

Il primo ministro canadese Justin Trudeau si è detto “scioccato e devastato dagli orribili attacchi”, che hanno causato 10 vittime e 15 feriti per vari accoltellamenti in due comunità della provincia di Saskatchewan. “Come canadesi, piangiamo con tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica violenza e con la gente del Saskatchewan”, ha detto Trudeau.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata