Circa diecimila i passeggeri a terra: c'è chi si arrabbia e chi comprende le ragioni della protesta

(LaPresse) Centinaia di voli Lufthansa sono stati cancellati venerdì per via di uno sciopero dei piloti, che chiedono salari migliori e condizioni contrattuali più favorevoli. La compagnia ha detto che circa 800 voli sono stati cancellati negli scali di Francoforte e Monaco e più di 10 mila passeggeri sono rimasti coinvolti. “Voglio solo tornare a casa” si lamenta un passeggero. “Capisco le ragioni dello sciopero” spiegano altri, nonostante i disagi. Lufthansa ha offerto un 5% di aumento per i piloti senior e un 18% per chi inizia la professione. Il sindacato Vereinigung Cockpit ha chiesto il 5.5% per l’anno in corso e un altro aumento per il 2023.

