(LaPresse) Una marea rossa senza precedenti nella Baia di San Francisco sta uccidendo migliaia di pesci e altri animali. Le loro carcasse stanno invadendo la riva, provocando anche un forte odore in tutta la zona. Al lago Merritt di Oakland le squadre hanno iniziato a rimuovere i granchi morti, le razze, i branzini e altri pesci che hanno iniziato ad accumularsi sulle sue rive durante il fine settimana. “Si tratta di una moria di pesci senza precedenti nella baia di San Francisco. Non c’è mai stato nulla di simile in precedenza”, ha dichiarato Jon Rosenfield, scienziato del gruppo di conservazione San Francisco Baykeeper. La moria di pesci al lago Merritt e in tutta la Bay Area potrebbe essere dovuta a una fioritura di alghe nocive che si sta diffondendo nella regione dalla fine di luglio. La maggior parte delle fioriture di alghe termina dopo circa una settimana, ma un’ondata di calore prevista per il fine settimana potrebbe favorirne la crescita a dismisura.

