Il presidente in carica all'evento nello stato di San Paolo si concede un giro d'onore

(LaPresse) – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro venerdì ha presenziato al Barretos Rodeo International Festival, nello stato di San Paolo, considerato il maggior evento del genere in America Latina. Bolsonaro è in campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2 ottobre, nelle quali cerca la riconferma nella sfida con l’ex capo dello Stato Luiz Inácio Lula da Silva. L’esponente della sinistra è in vantaggio secondo i sondaggi. Bolsonaro ha salutato la folla e si è concesso un giro d’onore in sella a un cavallo nella pista, tra le ovazioni del pubblico.

