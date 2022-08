Proseguono i combattimenti, nella notte avvertite esplosioni nel distretto di Vyshgorod

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Kiev. Il titolare della Farnesina incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e l’omologo ucraino Dmytro Kuleba. Di Maio inoltre visiterà la città di Irpin. “Qui a Irpin c’è una città totalmente distrutta, rasa al suolo, e c’è ancora chi in Italia nega i fatti che sono avvenuti qui in Ucraina ad opera delle truppe russe e ad opera di Putin“, ha detto il ministro

“Abbiamo scelto come governo italiano di stare dalla parte del popolo ucraino e dalla parte di questo stato sovrano che ha tutto il diritto di difendere la sua sovranità e la sua integrità. Nel difendere l’Europa non possiamo che incoraggiarli a continuare e allo stesso tempo rivolgiamo le condoglianze al governo e al popolo ucraino per l’ennesimo attacco sui civili ad opera delle truppe russe alla stazione di Dnipro, con 25 morti tra cui un bambino”, ha affermato, citato da Rai News, il ministro in visita oggi in Ucraina.

Sale, intanto, a 25 il bilancio delle vittime dell’attacco russo nel villaggio di Chapline, nella regione di Dnipropetrovsk. “Le operazioni di ricerca e soccorso sono state completate nel villaggio di Chapline. A seguito dei bombardamenti del settore residenziale e della stazione ferroviaria, 25 persone sono morte, due delle quali bambini”, ha riferito su Telegram il vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Kyrylo Tymoshenko citato da Unian, spiegando che un bambino di 11 anni è morto sotto le macerie di una casa, un altro bambino di 6 anni è morto in un incendio di un’auto vicino alla stazione ferroviaria. A seguito dell’attacco 31 persone sono rimaste ferite.

Nella notte ancora esplosioni in Ucraina, confermato dal governatore dell’oblast di Kiev, Oleksiy Kuleba: “Abbiamo informazioni su diversi suoni di esplosioni in una delle comunità del distretto di Vyshgorod. Stiamo chiarendo le informazioni. I servizi di emergenza sono già attivi”, ha scritto su Telegram. “Non ignorate il segnale di allarme: andate immediatamente al riparo”, ha scritto inoltre Kuleba.

