Scomparsa una donna di 29 anni nello Utah dopo essere stata trascinata via dall'acqua

Diversi Stati occidentali degli Usa – tra i quali Arizona, Utah e New Mexico – sono stati colpiti da pesanti inondazioni causate dalle abbondanti piogge stagionali. Una donna di 29 anni originaria di Tucson (Arizona) è scomparsa dopo essere stata trascinata via da una piena nello Zion National Park, nello Utah. Le inondazioni hanno anche causato l’evacuazione durante il fine settimana nel Carlsbad Caverns National Park, una popolare attrazione turistica nel New Mexico: quasi 200 persone, tra turisti e personale del Parco, erano rimaste intrappolate per quasi nove ore per le forti piogge prima di essere soccorse e salvate. In Arizona evacuata la cittadina di Duncan, di circa 700 abitanti, poiché un argine rischiava di rompersi.

