Oltre 12 mila case distrutte e 20 mila danneggiate: le province più colpite includono Al-Jazirah, North Kordofan, South Kordofan, South Darfur e River Nile

(LaPresse) Più di 77 persone sono morte, oltre 12 mila case distrutte e più di 20 mila danneggiate dagli acquazzoni e dalle inondazioni stagionali del Sudan, secondo quanto riportano le autorità locali. Le riprese di un drone dalla provincia di Al-Jazirah mostrano un villaggio e l’area circostante parzialmente sommersi dalle acque alluvionali. Il bilancio delle vittime è stato definito dal generale Abdul-Jalil Abdul-Rahim, portavoce del Consiglio nazionale della difesa civile del Sudan. Le province più colpite includono Al-Jazirah, North Kordofan, South Kordofan, South Darfur e River Nile. Lunedì scorso, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha dichiarato che più di 136 mila persone sono state colpite dalle inondazioni. La stagione delle piogge in Sudan dura di solito fino a settembre: l’anno scorso, le inondazioni e le forti piogge hanno ucciso più di 80 persone e sommerso decine di migliaia di case in tutto il Paese.

