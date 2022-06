Il conflitto è arrivato al 111esimo giorno

Nella notte le forze russe sono “leggermente avanzate” nella regione di Kharkiv e colpiscono la città con l’artiglieria. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere capo del presidente Volodymyr Zelensky, in un intervento in Tv. Lo riporta Unian. Il conflitto in Ucraina, intanto, è arrivato al 111 giorno.

IN AGGIORNAMENTO

7h40 Kiev, nuovi battaglioni russi a Severodonetsk

I russi hanno rafforzato la propria presenza a Severodonetsk, con l’invio di ulteriori battaglioni. È quanto si legge nel punto di Ukrinform.

I russi hanno rafforzato ato il gruppo trasferendosi nell’area degli insediamenti Kreminna – Rubizhne in due gruppi tattici di battaglione. Con il supporto dell’artiglieria, ha effettuato operazioni d’assalto nella città di Severodonetsk, cercando di prendere piede nella parte centrale della città.

7h36 Cremlino, sanzioni a Russia sono boomerang per Occidente

“In Occidente le sanzioni alla Russia tornano indietro come un boomerang”. Lo dice Dmitry Peskov, portavoe del Cremlino, in una intervista all’agenzia di stampa Tass.

Nell’intervista, Peskov ha parlato della partecipazione del presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

“Spingere la Russia fuori dalla vita internazionale è una cosa assolutamente senza speranza ed essenzialmente impossibile. E il modo in cui si sono svolti gli eventi negli ultimi mesi lo dimostra molto chiaramente”, afferma.

“In un modo o nell’altro, la Russia manterrà vari formati di integrazione con i paesi amici, continuerà gli scambi commerciali e di investimento e ci saranno nuove ‘reti neurali’ sia per il commercio sia per la produzione. Tutto questo verrà ripristinato su una nuova base nelle condizioni di quella guerra assolutamente senza precedenti che è stata dichiarata e lanciata contro di noi – aggiunge – Il forum, infatti, mantiene il suo status internazionale. Questo è probabilmente il più grande evento nel nostro paese e il più grande evento per coloro che sono interessati alla nostra economia, che sono e ce ne sono molti in altri paesi del mondo. Ci saranno gli stranieri [al forum], ci saranno i nostri imprenditori e ci sarà qualcosa di cui parlare”.

6h32 Scholz promette più armi per all’Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che Berlino intende espandere i suoi aiuti militari all’Ucraina e fornire armi aggiuntive. “In questa fase critica stiamo ampliando notevolmente il nostro supporto: forniremo all’Ucraina un sistema antiaereo all’avanguardia e un radar di rilevamento dell’artiglieria, tra le altre cose”, ha detto Scholz ai giornalisti a Berlino

6h30 Investigatori ucraini trovano s ette corpi senza vita ritrovati nelle foreste di Kiev

Gli investigatori ucraini hanno riesumato sette corpi da una fossa comune in una foresta vicino a Kiev. Lo riporta il Kyiv Indipendent. Per la polizia si tratta di civili uccisi dalle forze russe durante l’occupazione della zona. I corpi sono stati trovati vicino al villaggio di Myrotske nel distretto di Buchansky, a circa 30 chilometri a ovest di Kiev.

Zelensky chiede all’Occidente armi e artiglieria

In un video diffuso nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiega che “il nemico è stato cacciato dalle regioni di Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv e Sumy. Gran parte della regione di Kharkiv è stata liberata. In totale sono stati liberati più di mille insediamenti. L’invasione degli occupanti nel sud dell’Ucraina è stata interrotta”. “Il prezzo di questa battaglia per noi è molto alto. È semplicemente terribile. E teniamo quotidianamente alta l’attenzione dei nostri partner sul fatto che solo un numero sufficiente di artiglieria moderna garantirà il nostro vantaggio e, infine, la fine di bullismo russo del Donbas ucraino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata