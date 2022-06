I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme

Circa 8 mila tonnellate di cartone e carta hanno preso fuoco per un mega incendio scoppiato in un impianto di imballaggio a Birmingham, in Gran Bretagna. C’è voluta una notte di lavoro a più di 100 vigili del fuoco per domare le fiamme. Le autorità hanno consigliato ai residenti di tenere chiuse porte e finestre a causa del fumo sprigionato dall’incendio. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che probabilmente le squadre rimarranno sul posto per un paio di giorni per tenere sotto controllo il rogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata